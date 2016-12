Ramaders solsonins víctimes d'una estafa de 300.000 euros tarden 14 anys a cobrar

Uns ramaders del Solsonès que l´any 2002 van ser estafats per una empresa comercialitzadora de carn del Vallès, que els va deixar a deure 380.000 euros per la compra de caps de bestiar, han aconseguit que ara, catorze anys després, els hereus del principal acusat els indemnitzin amb 300.000 euros, és a dir, amb una bona part del deute. L´acord entre les dues parts es va produir en un judici que es va assenyalar dos anys després de la mort de l´acusat.

El cas, que es va denunciar el 2003, va tenir una llarga fase d´instrucció al Jutjat número 6 de Rubí. El principal acusat, Joan P. C., era el propietari de l´empresa Carns Puigbó, dedicada al comerç de carn bovina, i que operava en un escorxador de Castellbisbal (Vallès Occidental), del qual era gerent un fill de Joan P. C.

L´amo de Carns Puigbó va ser denunciat per estafa per Explotaciones Ganaderas del Solsonès, amb seu a Olius, que li va reclamar 380.000 euros. També va ser denunciat per altres empreses ramaderes catalanes, que li van reclamar quantitats més baixes.

La fiscalia es va sumar a les querelles i va demanar tres anys de presó per a l´acusat, per al seu fill i per a un germà, a qui també feia culpables de l´estafa.

Joan P. C., però, va morir a finals del 2013, més de deu anys després dels fets, quan encara no s´havia celebrat el judici i, per tant, quan encara cap de les víctimes no havia cobrat ni un cèntim.

El judici, finalment, es va celebrar el 9 de novembre passat a la secció cinquena de l´Audiència Provincial de Barcelona. Davant de la mort del principal acusat, el jutge va arxivar les actuacions contra ell. Al seu torn, la fiscalia, Explotaciones Ganaderas del Solsonès (representada per l´advocat barceloní Marc Molins) i la resta d´empreses denunciants van retirar les acusacions contra el fill i el germà, de manera que van ser absolts penalment pel jutge.

A canvi, els dos familiars del difunt van signar davant del magistrat un acord de conformitat amb les diferents acusacions particulars en què es comprometien a retornar la major part del deute reclamat. En el cas d´Explotaciones Ganaderas del Solsonès, van acordar retornar-los 300.000 dels 380.000 euros defraudats.

Explotaciones Ganaderas del Solsonès i Carns Puigbó havien tingut una relació comercial durant molts anys. Entre els mesos de juny i setembre del 2002, Carns Puigbó va comprar un miler de vedells a l´empresa ramadera solsonina, per un import total de 720.000 euros. Segons denunciava l´acusació particular, però, Carns Puigbó va fer aquesta compra sent conscient que no tenia capacitat econòmica per pagar.

El 20 de setembre del 2002, els responsables de les dues empreses es van reunir a prop de Manresa, al restaurant Els Torrents de Castellgalí. Allà, els acusats van assegurar que s´havien arruïnat i que no podien fer front als deutes. Segons l´acusació particular, Joan P. C. «va fer servir un to fraternal i paternalista» per aconseguir que les víctimes signessin un acord per pagar-los una petita part del deute. Finalment, però, l´any 2003 els solsonins van decidir denunciar Joan P. C., tot reclamant-li 380.000 euros i els interessos legals. El cas, finalment, s´ha pogut tancar catorze anys després.