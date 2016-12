Denunciat per entrar a robar dues vegades al pàrquing de la comissaria dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest dijous un jove de 18 anys intentant-se endur una bicicleta del pàrquing de la comissaria d'aquest cos policial a Lleida. L'han denunciat per dos robatoris amb força ja que també li atribueixen el robatori d'una altra bicicleta, que encara no ha aparegut, el 12 de desembre a les mateixes instal·lacions, on hi ha accedit saltant la tanca. En el primer furts els agents sospiten que anava amb un altre noi, que encara no han localitzat però que tindrien identificat. En aquest segon furt sembla que anava sol i el van enxampar quan ja havia tret la roda d'una de les bicicletes per poder-se-la endur. Segons els agents, aquest jove, d'origen romanès i veí de Lleida, també hauria estat denunciat per un altre furt en un centre escolar de Lleida.