Un foc ensorra un pis d´un edifici abandonat del carrer Sobrerroca, a Manresa

Un incendi en un edifici abandonat del carrer Sobrerroca, a Manresa, ha fet caure el sostre del segon pis, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. De moment, es desconeix la causa del foc, que està sent investigada pels Mossos d'Esquadra.

L'incendi s'ha declarat a les 8 del matí en un edifici de planta baixa i de quatre pisos al carrer Sobrerroca, al número 27, que està abandonat. El foc s'ha declarat al tercer pis i ha fet caure el terra que el separa de la segona planta. Cap dels veïns propers no ha hagut de ser desallotjat, ja que, de fet, a l'immoble contigu tampoc no hi viu ningú.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, que han apagat les flames. Posteriorment, s'hi han quedat tres dotacions per remullar l'àrea afectada. Al llarg del matí, ha continuat sortint fum del tercer pis.

A l'edifici també s'hi han desplaçat els serveis tècnics de l'Ajuntament. Segons han informat fonts municipals, caldrà apuntalar la planta baixa i la primera. Ni la façana ni altres parts de l'edifici, ni tampoc els blocs contigus, però, no presenten patologies, de manera que es descarta cap enderrocament.

L'incendi ha obligat a tallar tot el matí el carrer Sobrerroca al pas de vianants i vehicles, en el tram entre el carrer Serarols i el passatge dels Amics.