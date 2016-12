Roba estesa en una estufa elèctrica va causar l´incendi mortal d´Olesa

Un home de 75 anys d'Olesa de Montserrat va morir dijous a la matinada a causa d'un incendi a casa seva originat en una estufa elèctrica, on la víctima hi havia col·locat roba per eixugar. L'home va morir després d'haver rebut cremades al 40% del cos i d'haver patit una intoxicació greu de fum.

El foc, segons van informar els Bombers i l'Ajuntament, es va declarar a 2/4 de 2 de la matinada, quan l'home, que vivia sol a casa, estava dormint. L'incendi, que es va produir en una casa del carrer del Gras, també va causar la mort del gos que vivia amb l'olesà.

Els primers a arribar al lloc dels fets van ser agents de la Policia Local d'Olesa, alertats per una trucada al 112. Segons va explicar l'alcaldessa, Pilar Puimedon, els policies van trobar al rebedor l'home, encara amb vida, però molt afectat tant pel fum com per les cremades, i el van treure a l'exterior. Quan va arribar el Sistema d'Emergències Mèdiques, que hi van desplaçar dues ambulàncies, van realitzar maniobres de reanimació a la víctima, però ja no li van poder salvar la vida.

L'incendi es va originar la menjador de l'habitatge. Després que hi fessin una inspecció, els Mossos d'Esquadra van confirmar aquest dijous a la tarda que el foc s'havia declarat per la presència de roba estesa a sobre d'una estufa elèctrica. Els Bombers van recordar que col·locar peces de roba al costat d'estufes i de llars de focs és una situació d'alt risc. Per aquest mateix motiu, també demanen qualsevol aparell calefactor dels materials combustibles com cortines, llençols, materials entapissats, cobrellits o sofàs.

L'incendi va ser sufocat per cinc dotacions dels Bombers, que van donar per controlades les flames a 1/4 de 3 dela matinada. El foc va cremar completament la planta baixa, mentre que el primer i el segon pis van resultar seriosament afectats pel fum. Al lloc de l'incendi també hi van treballar quatre patrulles dels Mossos.

La víctima no era cap persona atesa pels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olesa. Malgrat que havia patit un ictus feia un temps, se n'havia recuperat prou bé i fins i tot tornava a conduir.

L'alcaldessa, Pilar Puimedon, va lamentar els fets i va posar l'Ajuntament a disposició de la família. També va explicar que els Serveis Tècnics del consistori hauran de fer una inspecció dels danys que el foc ha causat a l'estructura de la casa. Fins que no es determini, ningú no podrà entrar a l'habitatge per seguretat.

Aquest és el tercer foc mortal d'habitatge que hi ha hagut a les comarques centrals aquest 2016. Els altres dos que s'havien produit fins ara havien ocorregut a Solsona i a la Seu d'Urgell.