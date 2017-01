Sis ferits en un túnel de la C-55, a Súria, en un accident múltiple

Sis persones han resultat ferides lleus aquest dilluns a les 7 del vespre en un accident múltiple entre quatre vehicles a l'eix del Cardener (C-55), a Súria, a l'interior del túnel de Salipota. Cap dels ferits, entre els quals hi ha dos menors, no està greu.

Segons la investigació inicial dels Mossos, l'accident ha tingut lloc quan un vehicle que circulava a l'interior del túnel ha patit una punxada de roda, per la qual cosa ha envaït el carril contrari. Com a conseqüència, ha provocat l'accident amb tres cotxes més.

Els Bombers, inicialment, havien parlat d'onze ferits, segons la valoració inicial que han fet els efectius en arribar al lloc, però finalment el SEM ha fixat el balanç en sis ferits lleus. Segons els Bombers, després del xoc entre els quatre cotxes, tres vehicles més han pogut frenar a temps i evitar col·lisionar amb els vehicles sinistrats.

Al lloc dels fets, hi han treballat quatre ambulàncies del SEM, quatre dotacions dels Bombers i sis patrulles dels Mossos. Com a conseqüència de l'accident, els Mossos han hagut de tallar totalment la via. El trànsit ha estat desviat per l'interior del nucli urbà de Súria.