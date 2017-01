Un accident entre cinc cotxes causa cinc ferits en un túnel de la C-55, a Súria

Cinc persones, segons la valoració del SEM, han resultat ferides lleus aquest dilluns a les 7 del vespre en un accident múltiple a l'eix del Cardener (C-55), a Súria, a l'interior del túnel de Salipota. Cap dels ferits, entre els quals hi ha dos menors, no està greu.

Els Bombers, inicialment, havien parlat d'onze ferits, segons la valoració inicial que han fet els efectius en arribar al lloc dels fets. Segons han explicat els Bombers, han col·lidit dos cotxes i, posteriorment, tres vehicles més s'han vist implicats en l'accident.

Al lloc dels fets, hi treballen nombroses dotacions del SEM, dels Bombers i dels Mossos. Com a conseqüència de l'accident, els Mossos han hagut de tallar totalment la via, entre els punts quilomètrics 47 i 48. El trànsit està sent desviat per l'interior del nucli urbà de Súria.