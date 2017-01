Cremen onze contenidors en menys d'una hora i mitja a Valldaura i al Barri Antic

La Policia Local de Manresa ha detingut aquesta matinada de dimarts un home de 46 anys a qui se li han imputat diversos delictes de danys, com a presumpte causant dels incendis que han cremat deu contenidors de rebuig més un de paper, a més de diversos comptadors elèctrics i un pal de la llum. Els carrers afectats, segons fonts de la Policia Local, han estat el d'Arbonés, el de les Campanes, el de Sant Francesc, el de Rubió i Ors i el d'Òdena.

Els Bombers de la Generalitat, per la seva banda, han detallat que van rebre en menys d'una hora i mitja de diferència, un total de sis avisos per contenidors cremats, al barri de Valldaura i al Barri Antic de Manresa. El primer avís va tenir lloc a les 22.48 de la nit al carrer Urgell; el segon va arribar pràcticament una hora després, a les 23.44, al carrer de la Codinella i, a partir d'aquí els Bombers van anar rebent els avisos cada pocs minuts. Així, el tercer avís per un contenidor cremat va ser a les 23.56 a la plaça de la Música; el quart a les 23.59, al carrer d'Arbónes, on van incendiar dos contenidors; el cinquè a les 00.05, al carrer de Sant Francesc; i l'últim avís que han rebut els Bombers per un foc de contenidor a Manresa ha estat a les 00.07, al carrer de Rubió i Ors.

La Policia Local, per la seva banda, també va començar a rebre trucades a quarts d'11 de la nit de veïns del Barri Antic que informaven que cremaven contenidors d´escombraries a diferents llocs del barri. Algunes de les trucades afirmaven haver vist el causant i en van facilitar una descripció força acurada.

A partir d'aquí, diverses dotacions de la Policia Local van iniciar la recerca del causant dels focs fins que als voltants de la mitjanit, una de les patrulles va localitzat al carrer de Rubió i Ors un individu que coincidia amb la descripció facilitada, el qual, en observar la presència policial, va intentar fugir direcció al carrer Víctor Balaguer, on finalment va ser detingut per una altra patrulla. L´individu, amb diversos antecedents per fets similars, es va resistir de forma agressiva a la detenció.

Al detingut se li va intervenir un encenedor i un esprai de desodorant que hauria utilitzat per propulsar la flama dins dels contenidors; i també se li va requisar una falç i dos ganivets.

Els focs han calcinat completament els contenidors i les deixalles han quedat amuntegades al terra.