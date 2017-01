Cremen set contenidors en menys d'una hora i mitja a Valldaura i al Barri Antic

La Policia Local de Manresa ha detingut un home de 46 anys per calar foc en set contenidors situats en sis punts diferents del centre de Manresa, aquesta passada nit de dilluns a dimarts.

Els Bombers de la Generalitat van rebre en menys d'una hora i mitja de diferència, un total de sis avisos per set contenidors cremats, al barri de Valldaura i al Barri Antic de Manresa. El primer avís va tenir lloc a les 22.48 de la nit al carrer Urgell; el segon va arribar pràcticament una hora després, a les 23.44, al carrer de la Codinella i, a partir d'aquí els Bombers van anar rebent els avisos cada pocs minuts. Així, el tercer avís per un contenidor cremat va ser a les 23.56 a la plaça de la Música; el quart a les 23.59, al carrer d'Arbónes, on van incendiar dos contenidors; el cinquè a les 00.05, al carrer de Sant Francesc; i l'últim avís que han rebut els Bombers per un foc de contenidor a Manresa ha estat a les 00.07, al carrer de Rubió i Ors.

Els focs han calcinat completament els contenidors i les deixalles han quedat amuntegades al terra, a l'espera que el servei de neteja les retiri.