Un desconegut despenja la bandera catalana de l´Ajuntament de Sant Joan

Un desconegut va despenjar diumenge al vespre la bandera catalana que onejava en un dels tres pals de l'exterior de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

L'acció, que va tenir lloc a les 9 del vespre, va ser presenciada per alguns testimonis, que asseguren que l'home va cometre els fets mentre proferia insults espanyolistes. Després de manipular el mecanisme dels cables que la sostenien, la va fer caure i, finalment, la va llançar a una paperera, abans de fugir en un cotxe. La Policia Local investiga la identitat de l'home.

Per aquest motiu, des de diumenge, l'europea és l'única bandera que oneja en els tres pals oficials de l'Ajuntament, ja que tampoc no hi ha la bandera espanyola, que va ser sostreta el mes d'octubre passat per un grup de joves. Els fets, en aquella ocasió, van ser reivindicats pel col·lectiu juvenil de l'esquerra independentista Arran.

El mateix diumenge al vespre, la senyera va ser recuperada de la paperera i, segons ha explicat l'alcalde, Gil Ariso, tornarà a ser hissada properament.

Pel que fa a la bandera espanyola, l'alcalde ha explicat que "no hi ha cap pressa" en tornar-la a penjar, perquè, segons ha explicat, ja ha estat robada en dues ocasions diferents, per la qual cosa el consistori n'ha de tornar a comprar una, per segona vegada consecutiva. L'absència de la bandera espanyola, però, no amoïna ara per ara Ariso: "Cadascú li dóna la importància que li dóna", admet.

L'altra bandera que sí que continua onejant, en una zona apartada dels tres pals oficials, és l'estelada, que el govern local de CDC i ERC va fer penjar fa pocs anys.