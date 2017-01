Un camió perd 20 bombones de gas butà i fa bolcar una furgoneta a Callús

Un camió que circulava per l'eix del Cardener (C-55), al seu pas per Callús, ha perdut aquest dimecres al matí 20 bombones de gas butà i ha obligat Protecció Civil a activar l´alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya Transcat. De retruc, una furgoneta ha bolcat després d´impactar contra una d´aquestes bombones, que ha patit una fuita.

Fins a l'indret s´hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d´Esquadra. En el sinistre, no s´han produït ferits.

Pel que fa l´afectació viària, segons el Servei Català de Trànsit, la via ha estat restringida en ambdós sentits per precaució fins a tres quarts de dotze del matí, mitja hora després de l´accident.