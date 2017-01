L'embús de la C-55 va impedir una embarassada amb pèrdues anar a l'hospital

Punt on els afectats es van trobar la via bloquejada, dimarts a la tarda.

La dona embarassada que dimarts va ser atesa per una ambulància del SEM en ple embús a la C-55 (a causa d´un atropellament a Castellgalí) és una veïna del raval dels Torrents que, en trobar-se malament, havia intentat anar pel seu compte a l´hospital de Manresa, però que no ho va poder fer perquè es va trobar la carretera bloquejada. En trucar al 112, va haver d´esperar més d´un quart d´hora l´ambulància, ja que també va tenir problemes per fer-se pas entre els vehicles. Quan la dona va arribar finalment a l´hospital, els metges li van dir que havia tingut un avortament, tot i que s´ignora si s´hauria pogut evitar amb una arribada més ràpida al centre.

Així ho va explicar ahir a aquest diari el marit de la dona, que estava embarassada de tres mesos, en un relat que va confirmar el SEM. L´embús, tal com va publicar aquest diari, va tenir lloc dimarts a partir de les 18.20 hores, a causa d´un atropellament a l´entrada de Castellgalí procedent de Manresa. L´home atropellat, de 87 anys d´edat, va resultar ferit de caràcter menys greu, segons el SEM. A causa del sinistre, el carril de la C-55 en sentit Barcelona va quedar tallat, per la qual cosa ràpidament es va formar una llarga cua des de Castellgalí fins a Manresa.

Just després de l´atropellament, la veïna del raval dels Torrents, que en aquell moment es trobava al restaurant del mateix nom (amb accés directe a la C-55), va començar a tenir forts dolors. Ràpidament, la dona i el seu marit, que estava amb ella, van agafar el cotxe amb la intenció d´anar a urgències de l´hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Per fer el trajecte, havien d´agafar forçosament la C-55 pel carril en sentit Barcelona, fer un canvi de sentit al pont de Castellgalí i col·locar-se aleshores al carril en sentit Manresa.

Però no van poder ni entrar a la C-55 perquè ja es van trobar bloquejat el carril que els havia de portar a Castellgalí. «Tots els cotxes estaven aturats. Era impossible passar-hi», explicava ahir el marit. Per aquest motiu, van trucar al telèfon 112 per esperar que els vingués a atendre una ambulància, que va tardar més d´un quart d´hora a arribar.

En concret, segons el SEM, el cos d´emergències va rebre l´avís a les 18.36, però l´ambulància no va poder arribar als Torrents fins a les 18.53. Els disset minuts d´espera que, segons reconeix el SEM, és un espai de temps excessiu, però que justifica per l´embús a la C-55. «Les retencions sempre ens van molt en contra i, en aquest cas, encara hauria pogut ser pitjor», admeten des del SEM. Tot i així, el SEM no especifica si els embussos a la C-55, des de la construcció de la mitjana intermèdia, són encara més problemàtics que els de qualsevol altra carretera. Segons afegeix el SEM, la dona va ser atesa a les 18.53, la sortida cap a l´hospital es va fer a les 18.59 i l´arribada al centre es va produir a les 19.12, és a dir, que el trajecte es va fer en tretze minuts.

Per al marit, l´espera se li va fer llarga, però no en culpa el SEM, sinó la carretera. «Quan vam marxar amb l´ambulància, el conductor, per poder creuar a l´altre carril, no es va atrevir a passar per sobre d´unes balises blaves de plàstic i va anar a Castellgalí a fer el canvi de sentit, per la qual cosa vam suportar molta estona l´embús», deia ahir. Un cop a l´hospital, els metges van dir que la dona havia tingut un avortament. «No volem donar la culpa de l´avortament a l´embús, ja que no sabem quan el va tenir. Però és inadmissible que amb una urgència no puguem acudir ràpidament a l´hospital per culpa d´una carretera que se´ns embussa sempre», conclou.