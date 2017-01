Què passa quan una ambulància ha de circular per en un embús a la C-55?

Què passa quan un vehicle d'emergència ha de circular per la C-55 quan hi ha un embús? Doncs que, simplement, no té cap via per on avançar i queda bloquejat entre la resta de cotxes i la separació de formigó que hi ha entre els dos carrils.

Això és el que va passar aquest dimarts passat a causa de l'atropellament d'un veí de Castellgalí, que va provocar un tall de trànsit que es va allargar durant una bona estona. Aquest tall va provocar que una altra veïna del municipi que estava embarassada i tenia pèrdues no pogués desplaçar-se a l'hospital i hagués d'esperar l'arribada d'una ambulància que va arribar tard a causa de les retencions.

Usuaris de Twitter, entre ells la plataforma ciutadana No més morts a la C-55 han compartit la imatge per denunciar l'estat en què es troba aquesta infrastructura, així com els problemes de mobilitat que provoca habitualment als qui hi viatgen.