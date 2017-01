S'incendia un cotxe a la C-16, a l'alçada de Manresa, i obliga a tallar la via

L'incendi d'un vehicle a la carretera C-16, al terme de Manresa, aquest dijous cap a 3/4 de 7 del matí, ha obligat a tallar la calçada de la via en sentit Sallent i s'han format retencions que, segons ha informat el Servei Català del Trànsit, anaven del punt quilomètric 46,8 al 46.

Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat un vehicle, arran de l'incendi no s'han produït ferits. Després d'apagar les flames, els equips d'emergències han realitzat la neteja de la calçada i la circulació ha quedat restablerta quan faltaven cinc minuts per 2/4 de 8.