Un conductor serà jutjat per xocar amb un radar que l'havia fotografiat, a Callús

El Jutjat Penal número 3 de Manresa celebrarà aquest mes de gener el judici contra un conductor acusat d'haver xocat contra un radar mòbil que l'acabava de fotografiar per excés de velocitat. Els fets van tenir lloc a l'eix del Cardener (C-55), al terme de Callús. El judici consistirà en una vista de conformitat en què les diferents parts han acordat prèviament la condemna a una multa de 720 euros i al pagament dels desperfectes causats al radar, xifrats en 1.831 euros. L'acord ara haurà de ser validat davant del jutge.

Els fets, segons relata l'escrit pactat entre la fiscalia i la defensa, van tenir lloc ara fa dos anys, al punt quilomètric 42 de la C-55, al terme municipal de Callús. L'acusat, Marc R. R., va ser interceptat per un radar mòbil que els Mossos d'Esquadra havien situat en aquest punt.

Just després de ser fotografiat, Marc C. C. va xocar contra l'aparell i el va projectar contra el cotxe policial. Tot plegat va causar uns desperfectes xifrats en 1.830 euros. L'escrit que s'ha de ratificar davant del jutge considera els fets com un delicte de danys, per la qual cosa es demana una multa de 720 euros i una responsabilitat civil de 1.831 euros. Per tot això, el conductor haurà de pagar la suma total de 2.551 euros.