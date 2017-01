Confirmen setze anys de presó per al jove que va matar un policia local de Manresa

El Tribunal Suprem ha confirmat els setze anys de presó per a Marc Ayala Martínez, el jove motorista que el 21 de maig del 2012 va atropellar mortalment de forma intencionada el policia local de Manresa Edouard Guillem Trapero. La defensa d´Ayala, que en el moment dels fets tenia 21 anys, va recórrer contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en considerar que aquesta sala no havia tingut en compte que l´acusat era consumidor habitual d´haixix per aplicar-li un atenuant per drogodependència.

El Suprem conclou que la petició formulada pels defensors d´Ayala en el marc d´un recurs de cassació «manca de tota fonamentació». Perquè una cosa és que no es consideri provada l´addicció, i una altra, que es conclogui que el consum de la droga sols suposava una afectació lleu en les capacitats volitives de l´acusat i, en conseqüència, no calia aplicar l´atenuant. Segons la jurisprudència citada pel TS per desestimar el recurs, «el consum de substàncies estupefaents, encara que sigui habitual, no permet per si mateix l´aplicació d´una atenuació».

Cal, per tant, veure l´afectació que aquell consum té realment en el subjecte i, veure-ho també en el moment concret de la comissió del delicte. És a dir, quan Ayala va voler d´entrada envestir un agent i, en poder-lo esquivar aquest primer, va llançar-se contra l´altre policia que li cridava l´alto.

En primera instància, l´Audiència de Barcelona, vist el veredicte del tribunal del jurat, va condemnar el jove manresà a deu anys i deu mesos de presó per a tot el conjunt de delictes que li imputava (homicidi, atemptat a l'autoritat amb un instrument perillós i dos delictes d´atemptat a l´autoritat) i tenint en compte un agreujant de reincidència (ja que temps enrere ja havia atropellat un policia local de Sant Fruitós de Bages, que va resultar ferit) però aplicant-li els atenuants d´alteració psíquica i de drogodependència.

L´acusació particular promoguda pels pares de l´agent finat, a la qual es va afegir l´Ajuntament de Manresa, va recórrer contra la decisió i, posteriorment, el TSJC va elevar la pena de presó a Ayala fins als setze anys en deixar d´aplicar l´atenuant de drogodependència, tal com va publicar aquest diari el 9 de març de l´any passat.

La defensa del condemnat va dur el cas al Suprem al·legant que en segona instància no es pot no reconèixer un fet provat en primera instància. Però el Suprem, en la seva sentència recentment notificada, recorda als recurrents que el TSJC admet com a provat que Ayala era consumidor d´haixix però que això no té per què portar directament a aplicar un atenuant, ja que el consum de droga que prenia usualment l´acusat només afectava lleument el seu comportament. I que, en tot cas, l´addicció es podia sumar a l´alteració psicològica, i l´aplicació d´un sol atenuant és ajustada a Dret.

Marc Ayala va ser detingut poc després d´atropellar Edouard Guillem Trapero, a les 22.25 hores del 21 de maig del 2012. Tres dies més tard va ser empresonat de manera provisional. Ja des del moment que Trapero, de 49 anys, i el seu company de patrulla li van cridar l´alto en sorprendre´ls el soroll que feia el ciclomotor que conduïa, a la carretera del Pont de Vilomara, va quedar clar que el jove tenia voluntat de matar.

Una intenció que va verbalitzar obertament mentre era atès pels serveis mèdics. L´atac en forma d´atropellament va causar al policia gravíssimes lesions que, un dia i mig després, i tot i dues operacions d´urgència a l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, li provocarien una fallada multiorgànica que li va provocar la mort