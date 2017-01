Dos ferits en un accident a la C-58, entre Vacarisses i Castellbell

Un accident entre dos cotxes a la carretera de Castellbell a Terrassa (C-58), al terme de Vacarisses, ha causat aquest divendres a la tarda dos ferits de caràcter menys greu, segons el SEM.

El sinistre ha tingut lloc poc abans de les 7 de la tarda al punt quilomètric 32, entre Vacarisses i Castellbell. Els lesionats, un nen d'11 anys i un jove de 26 anys, han estat evacuats a l'hospital Mútua de Terrassa.

L'accident, segons el Servei Català de Trànsit, ha obligat a tallar el carril en sentit sud de la C-58, però no s'ha considerat necessari desviar la circulació cap a l'autopista Manresa-Terrassa (C-16). A les 8 del vespre, la via ha quedat reoberta, quan encara hi havia tres quilòmetres de retenció.