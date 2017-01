Ensurts per dos focs d'habitatge a Monistrol i a Castellterçol

Els Bombers van actuar ahir a la tarda en dos incendis d'habitatge a Monistrol de Montserrat i a Castellterçol, que van tenir conseqüències lleus. El primer cas es va produir a 2/4 de 4 de la tarda en un habitatge del carrer Batanera de Monistrol, on va acabar cremant únicament la campana extractora de la cuina. Una hora després, a 2/4 de 5 de la tarda, els Bombers es van activar per un incendi de xemeneia que va afectar una part de la teulada, en una casa del carrer de Sant Domènec. En cap dels dos casos no hi va haver ni ferits ni desallotjats.