Un incendi crema una indústria de plàstics a la Palma de Cervelló

Un incendi crema aquest dissabte al matí una indústria de plàstics a la Palma de Cervelló (Baix Llobregat), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L´avís del foc s´ha rebut a les 09.59 hores a l´empresa ´Plásticos Quimol S. L.´, situada al quilòmetre 5 de la BV-2421, a la carretera de Corbera de Llobregat. Les flames afecten la totalitat de la nau principal de la indústria –dedicada a la fabricació de plàstics en formes primàries- i han fet esfondrar el sostre. 14 dotacions dels Bombers s´han desplaçat al lloc i treballen en les tasques d´extinció del foc, que no corre el perill d´afectar altre empreses adjacents. Segons detalla la Policia Local de la Palma, els treballadors s´han adonat ràpidament de l´incendi i han pogut sortir prèviament sense incidències. No hi ha cap ferit. A les 11.30 hores, el foc continuava encara actiu però menys intens i els Bombers han pogut confinar-lo i evitar la seva propagació a naus contigües.