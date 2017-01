El foc d'una antena fa rebentar un dipòsit de 200 litres d'aigua dins d'una casa, a Solsona

Un foc que va començar en la instal·lació elèctrica d'una antena que es trobava al terrat d'un habitatge de Solsona va acabar cremant el sostre i part de la teulada, i va fer rebentar un dipòsit que contenia uns 200 litres d'aigua, aquest diumenge cap a les 10 del vespre.

Els fets van tenir lloc a l'habitatge del número 3 de la travessia de Sant Josep de Calassanç de Solsona, quan per causes que es desconeixen va començar a cremar la instal·lació elèctrica d'una antena que es trobava al terrat de la casa. Les flames es van propagar pel cablejat del sostre i van acabar afectant la teulada, les bigues i fins i tot van rebentar un dipòsit de 200 litres d'aigua. El foc també ca cremar tot el cablejat elèctric que anava de l'antena fins al televisor. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat van estar treballant en les tasques d'extinció durant dues hores. No es van produir danys personals.

D'altra banda, també aquest diumenge, cap a 2/4 d'11 de la nit va cremar el greix de l'interior d'una xemeneia a la casa coneguda com Cal Bassacs de Gironella, situada al número 1 del carrer Lleida. Dues dotacions dels Bombers van treballar-hi durant 20 minuts.