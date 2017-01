Intervenen 2.260 paquets de tabac amagats en un vehicle en un control al túnel del Cadí

La Guàrdia Civil va intervenir el passat 3 de gener un total de 2.260 paquets de tabac de contraban amagats en un vehicle en un control a la zona del túnel del Cadí. Els fets es van produir sobre les set del matí del mateix dia en un control fiscal a la zona del túnel del Cadí. Els agents van observar un vehicle amb matricula espanyola ocupat per una dona i el van aturar a la zona de seguretat del túnel. Van comprovar la identificació la l'ocupant i una vegada identificada els agents van inspeccionar el vehicle on hi van descobrir cartrons de tabac de les marques Winston Red i Austin Red amagats en diversos forats.

Concretament, es van comptabilitzar 1.000 paquets de la marca Austin Red 1.260 paquets de la marca Winston Red, amb un valor total de 9.896 euros. En tots els paquets hi mancaven els precintes reglamentaris i per això els agents van denunciar la conductora.

En una altra actuació a la Jonquera, els agents de la Guàrdia Civil també van detenir dos homes de nacionalitat francesa per un presumpte delicte contra la salut pública. Les detencions es van produir sobre les dues de la matinada del mateix dia quan els agents van aturar un vehicle amb matricula francesa que circulava en direcció a França i on hi viatjaven dues persones. Una vegada identificats, en inspeccionar els agents el maleter, van sospitar que el seu lateral podria estar manipulat. Van comprovar com en un buit sota la tapisseria es trobaven diverses borses que contenien marihuana, amb un pes de dos quilos.

Els ocupants van quedar detinguts i van ser entregats, juntament amb el material intervingut, al jutjat de guàrdia de Figueres.