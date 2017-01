Suspès per tercer cop el judici a l´advocada manresana acusada de fer mentir un testimoni

El judici contra una advocada de Manresa acusada de fer mentir un testimoni s'ha tornat a suspendre aquest dilluns per tercera vegada, després que els Mossos d'Esquadra no hagin aconseguit detenir un dels acusats. Ara, la jutgessa ha emès una nova ordre de recerca i captura, i no fixarà la nova data del litigi fins que no s'hagi aconseguit localitzar el jove, que és la persona a qui suposadament hauria fet mentir.

La fiscalia considera que la lletrada va citar com a testimoni en un judici celebrat l´any 2011 un jove que va confessar l´autoria d´uns fets que ell no havia comès per protegir l´acusat. Segons l´escrit del fiscal, l´advocada sabia que la confessió era falsa i li atribueix a ella i tres persones més una estratègia per mentir davant del tribunal.

Per això, l'advocada s'enfronta a una pena de dos anys de presó, una multa de 1.800 euros i a una inhabilitació de tres anys per a l'exercici de la seva professió.