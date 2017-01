Un dels magistrats que jutjarà Mas, Rigau i Ortega pel 9-N va exercir dos anys a Manresa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja ha trobat el tercer magistrat que formarà part del tribunal que jutjarà l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau pel procés participatiu del 9-N. Es tracta d'Eduardo Rodríguez Laplaza, magistrat de la sala contenciosa administrativa del tribunal, que completarà el tribunal juntament amb el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i el magistrat de la sala civil i penal Carlos Ramos. El judici per aquesta causa començarà el pròxim 6 de febrer i està previst que duri fins el dia 10. Barrientos serà el ponent del tribunal i, per tant, qui redactarà la sentència.

El TSJC buscava des del setembre un jutge per al procés penal del 9-N, ja que dels set membres de la sala civil i penal només dos podien formar part del tribunal. De la resta, un d'ells, José Francisco Valls, no en podia formar part perquè va ser l'instructor de la causa; Enric Anglada, Maria Eugènia Alegret i José Carlos Iglesias perquè s'inclouen a la sala d'apel·lacions; i Núria Bassols perquè només porta a terme causes civils.

El tercer jutge que completarà el tribunal, Eduardo Rodríguez, va ingressar a la carrera judicial l'any 2009. La seva primera destinació va ser el jutjat de primera instància i instrucció 5 de Vic, on hi va ser entre el juliol del 2009 i el gener del 2011. Posteriorment, i fins l'abril del 2013, va estar destinat al jutjat penal 3 de Manresa. Aleshores, va demanar una comissió de serveis de reforç dels jutjats contenciosos de Barcelona, on hi va ser de l'abril del 2013 al març del 2014. A partir d'aleshores, després d'aconseguir l'especialitat contenciosa, va obtenir una plaça a la sala contenciosa administrativa del TSJC.