El judici pel conductor begut que va provocar un xoc mortal a la C-55 se celebrarà el 19 d'abril

Com ja va avançar Regió7, la fiscalia demana tres anys de presó per a un home que va provocar un accident mortal en un revolt perillós de la C-55. Com a conseqüència del xoc, el conductor va resultar greument ferit i el seu acompanyant, que llavors tenia 32 anys, va morir per un politraumatisme toràcic sever.

L'acusat va superar per molt poc el màxim permès d'alcohol en la sang. En concret, va donar una taxa de 0,55 grams per litre en sang (equivalent a 0,27 mil·ligrams per litre d'aire aspirat), mentre que el màxim permès és de 0,50 grams en sang i de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire aspirat. Fiscalia, acusació i defensa no han arribat a cap acord aquest dimarts, ja que el ministeri només s'ha mostrat disposat a rebaixar la pena fins als 2 anys i mig, per la qual cosa, d'haver-ho acceptat, l'acusat es veuria obligat a ingressar a presó mig any. Per aquest motiu, el seu advocat ha preferit celebrar el judici, que s'ha fixat pel proper 19 d'abril.

L'accident va tenir lloc la nit de l'1 de febrer del 2012 a Castellbell i el Vilar. Malgrat que el paviment estava moll per la pluja que havia anat caient durant tot el vespre, la fiscalia apunta que la calçada de la carretera es trobava en bon estat de conservació i s'aconsellava una disminució de la velocitat degut a les circumstàncies meteorològiques. En el seu escrit, el ministeri considera que l'home conduïa a una "velocitat excessiva inadequada", va perdre el control del vehicle, va derrapar i va envair el carril contrari xocant contra un vehicle que circulava en sentit contrari. A causa del fort impacte, aquest segon cotxe va rodar sobre el seu eix fins que va col·lidir amb un tercer vehicle.

L'acusat va resultar ferit molt greu i va ser evacuat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El copilot va morir per un politraumatisme toràcic sever, mentre que els ocupants dels altres dos cotxes, entre els quals hi havia un nen de 4 anys, van resultar ferits lleus.

Degut a la gravetat de l'accident, els Mossos d'Esquadra no van practicar les proves d'alcoholèmia al conductor en el mateix moment, però els metges sí li van fer extraccions de sang en el moment de l'ingrés amb finalitat terapèutica. L'endemà, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Manresa va ordenar que s'enviés una mostra a l'Institut de Medicina Legal per detectar la possible presència d'alcohol. El resultat de l'anàlisi va donar positiu, amb una taxa de 0,55 grams per litre en sang (equivalent a 0,27 mil·ligrams per litre d'aire aspirat), mentre que el màxim permès és de 0,50 grams en sang i de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire aspirat.

Sense acord

Fiscalia, acusació i defensa no han arribat a cap acord aquest dimarts, ja que pel fet de superar el màxim permès d'alcohol en la sang, el ministeri només s'ha mostrat disposat a rebaixar la pena fins als dos anys i mig any. Per la qual cosa, d'haver-ho acceptat, l'acusat hauria d'ingressar a presó durant mig any.

Així doncs, el seu advocat ha preferit que se celebri el judici, que s'ha fixat pel proper 19 d'abril.