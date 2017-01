Veïns de Capellades es queixen dels «molestos» sorolls de la depuradora

Una quarantena de veïns de Capellades asseguren patir des de fa un any sorolls molestos de la depuradora i exigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) solucions immediates perquè el soroll els dificulta dormir. L'ACA, per la seva banda, reconeix el problema i assegura que el primer trimestre d'aquest any s'hi faran actuacions i diu que no s'han fet fins ara perquè recentment hi hagut un canvi en l'empresa concessionària que gestiona les instal·lacions.

Els veïns que han alçat la veu contra els sorolls de la depuradora (ubicada al terme de Vallbona d'Anoia) són els que viuen a la Ronda del Capelló, a dos quilòmetres de distància de les instal·lacions. «És com una freqüència, se't fica al cap, i el problema és que el temps passa i continua el soroll», explica el portaveu dels veïns afectats, Plàcid Rosell. L'ACA va fer al setembre de l'any passat una diagnosi de l'origen i de la intensitat dels sorolls, i va determinar que el focus del problema es troba en les canonades que aporten l'aire per al tractament biològic.

Des que els veïns van alertar del problema, hi ha hagut reunions entre els afectats, l'Ajuntament i responsables de l'ACA, però gairebé mig any després del primer contacte entre afectats i l'empresa pública de la Generalitat, no hi ha hagut una solució definitiva i els sorolls persisteixen. L'octubre s'hi van fer dues actuacions que la mateixa ACA qualifica de «provisionals» amb la intenció de garantir que els nivells d'emissió s'ajustessin a la norma. Fins ara, s'han fet accions puntuals consistents a recobrir amb Pladur dos trams de les canonades. «És cert que els sorolls s'han reduït des que hi van fer aquestes obres, però continuen i a la nit és un autèntic malson perquè se sent perfectament des de les cases», es queixa Rosell.

Després d'una reunió l'octubre entre els afectats, els responsables de la concessionària i els de l'ACA, es va contactar amb una empresa especialitzada en temes d'acústica perquè en fes un estudi. Als informes consta que els càlculs per mesurar el nivell de soroll, el nivell de decibels arribava als 100 al costat de les canonades. El mesurament es va fer abans de les actuacions provisionals.

Els veïns més afectats havien fet mesuraments a la nit i de manera individual abans de les obres, i els decibels a l'interior dels immobles arribaven a 45, un valor que depassa el límit permès i incompleix el Mapa de Capacitat Acústica de Capellades. Aquest normativa especifica que al municipi, el soroll percebut des l'interior de les cases entre les 11 de la nit i les 7 del matí no hauria de superar els 25 decibels.

L'ACA reconeix que cal unes obres per posar fi al problema i assegura que es faran actuacions on hi ha l'origen del soroll. Per aquest motiu, entenent que el conflicte prové de la necessitat d'incrementar l'aire que requereix l'equipament, l'ACA obliga la nova empresa adjudicatària del servei –que explota la depuradora des de l'1 de gener d'enguany– a canviar els difusors d'aire i la bufant que els alimenta. L'empresa de la Generalitat assegura que aquests nous equips, a més d'incrementar la qualitat del procés, reduiran el soroll. És una actuació que, segons l'ACA, s'ha d'executar el proper trimestre.

L'ACA ara vol que s'apliqui la solució que creu definitiva i que difereix de la proposada per l'empresa especialitzada en acústica. «Nosaltres no som experts en aquests temes i només volem que s'acabi el soroll», remarca el portaveu veïnal.