2 anys de presó per anar beguda i contra direcció durant 28 km a la AP-7

El jutjat penal número 1 de Figueres ha condemnat a 2 anys de presó i a 6 anys de retirada de carnet la conductora detinguda el passat 20 de novembre per anar 28 km contra direcció per la AP-7, beguda i sense roda davantera. L'acusada, una noia de 26 anys de Llagostera (Gironès), assegura que no recorda res i que es va adonar de tot plegat quan la van aturar els mossos a Capmany (Alt Empordà). Durant el trajecte, la conductora no va fer cas de les senyals que li va fer la policia i d'altres conductors. La fiscal demanava 4 anys de presó per un delicte contra la seguretat viària però les parts han arribat a un acord. Com que la noia no té antecedents, no haurà d'entrar a la presó. Ara bé, el jutjat li exigeix que no delinqueixi durant 5 anys i que faci un curs de formació i seguretat viària. També li han comissat el cotxe, que ja li havia retirat el jutjat d'instrucció com a mesura cautelar. La condemnada haurà de pagar una multa de 3.600 euros.

La conductora que va protagonitzar una persecució per l'AP-7 el passat 20 de novembre s'ha assegut al banc dels acusats aquest dimecres. Els mossos la van aturar a primera hora del matí a Capmany (Alt Empordà) després de conduir 28 quilòmetres contra direcció a l'AP-7, anant beguda i sense roda davantera. La noia tornava de festa d'una discoteca de Sils (Selva) i havia perdut la roda del davant i el disc de fre anava fent guspires per la fricció amb l'asfalt.

Quan va passar a disposició judicial, el jutjat d'instrucció li va atribuir un delicte de conducció temerària per considerar que havia posat en perill la vida i la integritat de les persones que circulaven per la carretera. Com a mesura cautelar, li va retirar el cotxe i el carnet de conduir.

En aquell moment, la conductora no va voler arribar a una conformitat i, per això, se l'ha jutjat aquest dimecres al penal 1 de Figueres. Es tracta d'una dona de 26 anys veïna de Llagostera (Gironès). La fiscal demanava per a ella una pena de 4 anys de presó.

Un acord per evitar la presó

Finalment, però, les parts han arribat a un acord i se li ha rebaixat la pena fins als 2 anys per un delicte contra la seguretat viària per conduir de manera temerària. Com que no té antecedents, no haurà d'entrar a la presó.

El seu advocat, Obduli Rivas, ha valorat molt positivament el pacte perquè ha reconegut que hi havia "un risc molt alt" que la seva clienta hagués d'entrar a la presó. Segons reconeix, el fet que no tingui antecedents ha ajudat a rebaixar la pena. "És una molt bona finalització del procés per a la meva clienta", ha remarcat.

En tractar-se d'una conformitat, l'acusada no ha hagut de declarar i només ha reconegut els fets. El seu advocat ha explicat que la jove no recorda el que va passar i que no es va adonar del que havia fet fins que la van aturar els mossos. Ella va explicar que havia estat a una discoteca de Sils el dissabte a la nit i que estava convençuda que estava conduint en direcció a Llagostera.

A més, assegura que no va veure les advertències i senyals dels mossos ni d'altres conductors que l'alertaven de la greu imprudència que estava cometent. Com tampoc va escoltar el soroll que feia el disc de fre quan fregava amb la calçada.

6 anys sense conduir

A banda de la pena de presó per un delicte contra la seguretat viària, l'acusada no podrà conduir durant 6 anys. El jutjat li ha retirat el carnet, el vehicle que conduïa aquell dia i també l'obliga a fer un curs de formació i seguretat viària. També li exigeix que no torni a delinquir durant un període de 5 anys. Si ho fa, hauria d'entrar a la presó. Així mateix, haurà de pagar una multa de 3.600 euros.

28 quilòmetres en contra direcció

Els fets van passar a primer hora del diumenge 20 de novembre a l'AP-7. Diversos testimonis havien alertat a un quart de vuit del matí que el vehicle circulava en direcció contrària. Les càmeres de videovigilància de l'autopista van enregistrar la conductora arribant al peatge de l'Escala i reculant marxa enrere per agafar l'autopista altre cop però en direcció contrària. Durant el recorregut, la jove anava a gran velocitat i diversos camions i cotxes li van fer ràfegues de llum per advertir-la.

Finalment una patrulla va tallar l'autopista per evitar que es produís una col·lisió frontal i va aconseguir aturar-la al terme municipal de Capmany. A la prova d'alcoholèmia va donar positiu amb una taxa de 0.62mg/l en aire expirat. Al darrera hi anava una altra jove estirada parlant pel mòbil que tampoc s'havia adonat de la gesta de la seva amiga.