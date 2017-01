El consistori de Castellgalí diu que l'aigua de l'aixeta no està contaminada

L'Ajuntament de Castellgalí assegura que la xarxa de subministrament d'aigua del municipi no està afectada pel vessament de dilluns a la tarda al riu Cardener i diu que la població en pot beure de l'aixeta amb total tranquil·litat.

Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) fan anàlisis al punt on va detectar l'abocament que va causar la mort de més de cent peixos. Els resultats de les anàlisis indiquen que des d'aquest dimarts els nivells de salinitat i acidesa són totalment normals. El punt afectat està localitzat entre la riera dels Torrents i el riu Cardener.

L'alcalde accidental, Òscar Aparicio, diu que «encara no se sap si l'abocament és un descuit o l'ha fet intencionadament una de les empreses que hi ha a les proximitats del riu».

Fonts de l'ACA diuen que encara no s'ha pogut determinar quin és l'origen del vessament. Un pescador va veure els peixos morts i va avisar els Agents Rurals. Els tècnics de l'ACA estan mirant possibles punts d'abocament (xarxes de clavegueram, sobreeixidors i també es mira en empreses que tenen punts de sortida directament al medi) per trobar indicis de substàncies anòmales. Encara no s'ha determinat quina substància va causar la mort dels peixos.

L'ACA especifica que en la majoria dels casos, excepte que es detecti l'abocament de manera immediata, és complicat trobar presència de productes que hagin alterat la qualitat de l'aigua, ja que el curs de l'aigua va diluint la substància que s'ha abocat.