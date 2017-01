Evacuen els veïns d'un immoble de Piera per un incendi en un pis

Els Bombers van evacuar els veïns d'un bloc de pisos de quatre plantes situat al número 17 del carrer Pau Claris de Piera, després de declarar-s'hi un incendi a 2/4 de 5 de la tarda.

El foc va estar causat per una estufa en un dels pisos, que va quedar totalment afectat pel fum. Fins a l'immoble s'hi van desplaçar tres dotacions de Bombers. Al pis afectat no hi havia ningú en el moment que l'estufa es va encendre.

Un dels veïns va resultar intoxicat per la gran quantitat de fum que va originar el foc, però finalment no va haver de rebre assistència mèdica.