L'ACA obre un expedient als propietaris del polígon dels Torrents, de Castellgalí, per un vessament

L'Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha obert un expedient a la Junta de Compensació del polígon dels Torrents –que agrupa els propietaris– per l´abocament al riu Cardener, en el seu pas pel terme de Catellgalí, i que va provocar la mort de més de cent peixos.

L'origen del vessament és una canonada per on passa l´aigua tractada d´una depuradora del polígon i que desemboca al riu. De fet, fonts de l'ACA asseguren que la instal·lació no és exactament una depuradora, sinó més aviat fosses sèptiques. La Junta de Compensació s'encarrega de construir i gestionar les instal·lacions i infraestructures necessàries per al funcionament del polígon i, segons l´ACA, no tenen els permisos per abocar aigües al medi natural. Per aquest motiu, l´ens públic de la Generalitat demanarà que deixin de fer abocaments sense la corresponen autorització i obren un expedient informatiu, que podria acabar sent sancionador.

L´ACA, a més, assegura que ahir, dimarts, es va fer una inspecció de les aigües residuals del sector Els Torrents, que recull les aigües de les cases i de les cinc indústries del polígon. L'abocament va provocar la mort de més de cent peixos, però des del primer moment es va garantir que l´aigua de boca de Castellgalí no estava contaminada.

Per la seva banda, l´alcalde accidental de Castellgalí, Oscar Aparicio, assegura que «la minidepuradora fa la funció de netejar les aigües residuals i, per tant, la que acaba al riu és neta», i és per aquest motiu que, segons explica, s´ha d´indagar més «per aclarir si l´abocament que va causar la mort dels peixos prové d´una empresa o d´algun particular, per exemple, que feia tasques de neteja i va acabar tirant el material contaminant a la minidepuradora».

Un pescador va alertar dilluns a la tarda als Agents Rurals que havia vist una quantitat gran de peixos morts entre la riera del Torrent i el riu Cardener. En total n´hi havia un centenar de petits i 16 carpes grans.