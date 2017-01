Organyà «commocionada» davant les darreres novetats del cas Nadia

La població d'Organyà (Alt Urgell) segueix "commocionada" i "sorpresa" per les darreres novetats i el caire que està prenent el cas de la Nadia. El que va començar com un "engany" pot acabar derivant en quelcom molt més escabrós. L'alcalde de la població, Celestí Vilà, ha manifestat que "estem molt decebuts i enganyats, si les darreres informacions són certes, que la policia i el jutge decideixin". Vilà ha assegurat que "de ser cert només puc dir que la Nadia ha tingut molt mala sort, no només amb la malaltia si no també amb els pares que li han tocat". En aquest sentit ha afegit que "no hi ha paraules per a qualificar el que ha passat". La notícia sortia aquest dimarts al migdia quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fer públic que els Mossos d'Esquadra havien trobat imatges "de contingut sexual" de Nadia Nerea en un llapis de memòria entre el material confiscat als pares.

Els veïns d'Organyà no surten de la sorpresa, després que fa unes setmanes esclatés l'engany dels pares al voltant de la malaltia de la nena Nadia, aquest dimarts s'ha sabut de l'existència d'imatges de "contingut sexual" de la menor.

L'alcalde de la població ha assegurat que "ha estat molt fort el que ha passat fins ara, les novetats aparegudes fa que la gent estigui molt tocada". Vidal ha explicat a l'ACN que ha estat en contacte amb els veïns més vinculats a la família i ha dit que "estan destrossats". Segons Vidal, una de les veïnes més properes li ha assegurat que "no té paraules pel que està passant" i com la majoria de veïns "no s'ho acaba de creure".

El jutge d'instrucció 1 de la Seu d'Urgell que investiga el conegut com a 'cas Nadia' va rebre ahir dimarts al matí de part de la Unitat Territorial d'Investigació del Pirineu Occidental dels Mossos d'Esquadra un seguit d'arxius que podrien ser constitutius de diferents infraccions penals. Concretament, segons el TSJC, dels delictes ''d'elaboració i tinença de pornografia infantil, així com d'exhibicionisme i provocació sexual''.

El magistrat creu que la troballa d'aquest material de contingut sexual no és una simple sospita sinó que suposa la ''constància i evidència de clars indicis objectivats de participació del pare en la comissió dels delictes de provocació sexual i explotació sexual''.

Per aquest motiu estan citats novament a declarar el pare i la mare de Nadia Nerea, Fernando Blanco, que està en situació de presó provisional al Centre Penitenciari de Ponent, i a Margarita Grau, que està en llibertat. La declaració dels pares tindrà lloc divendres que ve al matí als jutjats de la Seu d'Urgell, en primer lloc la mare a les 10 i després el pare a les 11.