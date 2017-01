L'alcalde de Capellades diu que exigirà accions que posin fi als sorolls de la depuradora

L´alcalde de Capellades, Aleix Auber, s'ha mostrat moderadament satisfet perquè l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha anunciat que en el primer trimestre d´aquest any solucionarà el problema dels sorolls que genera la depuradora de Vallbona, i que ha provocat la indignació d´una quarantena de veïns de la Ronda de Capelló. Des de fa un anys els costa dormir pel soroll que prové de les instal·lacions, que emet un soroll molest durant tot el dia.

Per a l´alcalde, l'anunci de l'ACA «permet tenir un calendari proper», però ha assegurat que «no ens deixa del tot tranquils perquè les petites actuacions que han fet fins ara han reduït en part el soroll però no han estat suficients». Per això, el batlle ha assegurat que des del consistori seguiran insistint per demanar «fermesa i accions concretes» a l'ACA i ha deixat clar que des de l'Ajuntament estaran «al costat dels veïns en tot el procés».

El soroll prové de la planta depuradora situada en uns terrenys del terme municipal de Vallbona d'Anoia, però molt propers al nucli de Capellades. Els estudis acústics realitzats constaten que, en determinats moments del dia, el soroll supera els 50 decibels, un valor que sobrepassa el límit permès i que incompleix el mapa de Capacitat Acústica de Capellades. Segons aquesta normativa municipal, el soroll percebut des l'interior dels dormitoris entre les onze de la nit i les set del matí no hauria de superar els 25 decibels.

Davant d'aquesta situació, els veïns s'han organitzat per fer sentir la seva veu i exigir a l'ACA solucions «immediates». Els veïns s'han reunit més d'una vegada amb tècnics de l'ACA però el portaveu dels veïns afectats, Plàcid Rossell, ha lamentat que el problema encara no estigui resolt.