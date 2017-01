La vigilància especial antigihadista dels Mossos inclou la regió central

Els Mossos d´Esquadra reconeixen que hi ha zones de la Catalunya Central on hi ha una vigilància especial per la persecució del terrorisme gihadista. Tot i que la policia catalana no vol revelar quins són els llocs concrets on estan més amatents, la majoria de detencions vinculades amb l´islamisme radical han tingut lloc al sud de la regió central, a les zones més properes a l´àrea metropolitana de Barcelona.

La policia catalana va admetre que les comarques centrals estan en el punt de mira de la policia en el documental que va emetre dimarts a la nit Televisió de Catalunya, titulat Els espies no són el que eren, en què el comissari en cap de la brigada d´Informació Antiterrorista, Manel Castellví, va remarcar que «hi ha zones on hi ha un especial atenció, com alguns punts de l´àrea metropolitana de Barcelona, alguna part de la Catalunya Central i una altra part del sud de Catalunya propera al mar».

Regió7 s´ha posat en contacte amb la Regió Policial Central dels Mossos d´Esquadra per saber quines són les àrees on la policia està més atenta i en què consisteix l´operatiu antiterrorista a les comarques centrals. S´han negat a contestar al·legant que es tracta de qüestions molt sensibles i es remeten a les declaracions que va fer el comissari d´Informació en el documental.

Castellví va remarcar que a cap població de Catalunya es viuen els importants problemes de radicalització que hi ha en alguns barris de les capitals franceses i belgues. «Aquí no hi ha cap lloc amb la mateixa situació que la del barri de Molenbeek, de Brussel·les, o l´extraradi del sud de París. A Catalunya no hi ha guetos», remarcava, mentre afegia que no donaria la llista de poblacions o àrees concretes on la policia està fent tasques de vigilància contra gihadisme «perquè seria incert». En aquest sentit, destacava que «no hi ha zones proclius que es produeixin processos de radicalització», tot i que acabava afegint que «a Catalunya sí que es produeixen processos de radicalització».

Els últims dos anys hi hagut sis detinguts a les comarques de la regió central, incloent-hi Osona. En el conjunt de Catalunya, la policia ha arrestat un total de 62 persones per presumpta vinculació amb el terrorisme gihadista, una tercera part dels 186 detinguts a l´estat espanyol. A Manresa, hi va haver dos detinguts a la tardor de l´any passat, amb un mes de diferència, un altre de Monistrol de Montserrat –que van detenir a Bulgària quan intentava entrar a Síria– i a Piera. Els altres dos de la regió central són de Roda de Ter i Manlleu, a Osona. Fins ara Barcelona és la ciutat amb més detinguts per gihadisme, amb 18, seguida de Badalona amb nou i Terrassa amb set.

Cinc dels sis casos de la regió central eren per estar en contacte amb Estat Islàmic a través de les xarxes socials o difondre la seva propaganda a Internet. La primera detenció, la del jove de Monistrol de Montserrat que tenia la intenció d´arribar fins a Síria, es va fer a Bulgàriael desembre del 2014. Era un noi d´origen brasiler i anava acompanyat de dos joves de Terrassa, de nacionalitat marroquina. Quatre mesos després, els Mossos d´Esquadra van desarticular la cèl·lula gihadista que el va captar.

Tot i que els Mossos d´Esquadra eviten donar detalls sobre la logística per lluitar contra el gihadisme, el dispositiu es reforça en els períodes que més visitants rep Catalunya (durant la Setmana Santa i a l´estiu) i se centren en indrets amb una important afluència turística, com Montserrat.