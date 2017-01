ElsTedax dels Mossos fan explotar els artefactes trobats a la rectoria vella de Sallent

Els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (Tedax) dels Mossos d'Esquadra han fet explotar aquest divendres de manera controlada en una pedrera de Jorba els artefactes explosius de la Guerra Civil que es van trobar aquest dijous a la rectoria vella de Sallent.

Els policies van localitzar un total de 450 granades de mà, 7,6 quilos de dinamita, 160 metres de metxa lenta, 750 artefactes explosius improvisats i 1.900 cartutxos de fusell del calibre 100 mm.

Segons ha detallat el cap dels Tedax, el material dataria de l'any 1937 i "no suposava un perill per a la població de Sallent, ja que es trobaven amagats darrere d'una paret i estaven estables". El responsable dels Tedax ha recordat que si un ciutadà troba un artefacte explosiu "no l'ha de tocar ni moure i ha d'avisar ràpidament als Mossos".