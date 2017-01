Una banda trafica a Manresa amb pisos buits que permet okupar per 600 euros

Fan negoci de la misèria. Entren a immobles deshabitats del Barri Antic i les Escodines de Manresa, canvien el pany de la porta i després busquen persones sense recursos i que necessiten desesperadament un lloc on viure. Amb enganys, els venen la clau de l'habitatge i els deixen instal·lar per un únic pagament de 600 euros. Quan el propietari s'adona que hi ha algú vivint al seu pis comença el procés judicial per recuperar-lo. Regió7 té constància de quatre casos, però un advocat i diversos afectats asseguren que n'hi ha més.

Els autors d'aquesta nova forma de delinqüència són una petita banda poc organitzada formada per una dona que la lidera i uns quants col·laboradors. L'extrema necessitat d'algunes persones per trobar un pis on viure i la manca d'oportunitats per aconseguir-ne al mercat de lloguer és la font de les seves oportunitats. El que fan no té res a veure amb les ocupacions que ha fet la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAHC), que han col·locat temporalment famílies desnonades, i sense cap remuneració econòmica a canvi.

Un advocat de Manresa –que prefereix no revelar la seva identitat– assegura a aquest diari que darrerament ha representat legalment tres propietaris perquè uns desconeguts vivien als seus pisos –que anteriorment estaven deshabitats– i volien recuperar-los. En tots els casos, les persones que hi residien havien estat enganyades per la banda, que és liderada per una dona –amb una llarga trajectòria en delictes d'estafa, enganys, amenaces i tràfic de droga– que té col·laboradors que l'ajuden. No només és coneguda al Barri Antic, sinó que també alguns lletrats de la ciutat saben qui és pel seu vincle amb nombrosos delictes a petita escala que han acabat als jutjats.

«Expliquen als clients que el pis és de la seva propietat i que, davant la situació desesperada en què es troben, els cedeixen el pis a canvi d'una quantitat de diners. A vegades expliquen, mentint, que són membres de la PAHC i que el pis és d'una entitat bancària, però que faran pressió des de la plataforma per aconseguir un bon lloguer social que puguin pagar», afirma el lletrat, que assegura conèixer altres advocats de la ciutat que han portat recentment casos similars.

El grup està actuant al barri vell i a les Escodines des de fa, aproximadament, mig any. El mètode d'engany sempre és el mateix, tot i que és difícil saber a quantes persones han cobrat a canvi de les claus d'un pis deshabitat. Als jutjats van arribant casos de propietaris que volen recuperar el seu pis i a les reunions de la PAHC també hi han assistit persones en el darrer mig any que asseguren haver estat víctimes de l'engany i que ara es troben, de nou, sense un lloc per viure.

Els Mossos d'Esquadra saben que a Manresa s'han donat casos de persones que han entrat a pisos deshabitats forçant la porta i que, posteriorment, els han utilitzat per lucrar-se, per no saben com troben els clients ni què en demanen a canvi. El departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa també té coneixement de situacions similars, però no en coneix els detalls, segons fonts municipals.

Quan aquests casos arriben als tribunals és perquè el propietari de l'immoble ha decidit obrir un procés legal per recuperar-lo, però les persones enganyades renuncien a denunciar la dona i els seus col·laboradors perquè volen evitar més problemes legals.