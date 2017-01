El fiscal demana tres anys de presó per a dos socis del grup manresà de comunicació TLB

La fiscalia demana tres anys de presó per a dos socis de l'empresa de comunicació Ràdio i Televisió de Manresa (RTVM), coneguda amb el nom de TLB Grup, per «diverses irregularitats comptables» per beneficiar altres empreses on també tenen participació, tot perjudicant d'aquesta manera la resta d'accionistes. El ministeri públic els acusa d'un delicte d'administració deslleial.

L'escrit d'acusació fiscal, al qual ha tingut accés Regió7, arriba com a resultat de l'escorcoll que la Guàrdia Civil va fer el setembre del 2015 a les oficines de les empreses sospitoses, situades al car-rer Pompeu Fabra i a la carretera de Cardona, tal com ja va avançar també aleshores aquest diari.

Aquella actuació policial, ordenada pel Jutjat 4 de Manresa, va tenir lloc arran de la querella que el Grup 100% Comunicació (empresa tarragonina que participa en el 32,99% de les accions de RTVM) va presentar contra els altres dos socis, amb l'acusació d'haver-se apropiat totalment els guanys dels contractes amb Canal Català i, sobretot, amb la ràdio espanyolista Intereconomía, que durant anys va emetre a Catalunya gràcies a un dial de l'empresa de comunicació manresana.

Un dels dos socis acusats és el conegut empresari manresà Lluís Basiana, el nom del qual centra l'acusació de la fiscalia, ja que apareix com a representant de la majoria d'empreses presumptament beneficiades. Tot i així, el fiscal demana la mateixa pena per a l'altre soci acusat de Ràdio i Televisió de Manresa, Ignasi Ribas.

Tots dos seran jutjats d'aquí a uns mesos a l'Audiència de Barcelona, després que la magistrada del Jutjat 4 de Manresa hagi elevat el cas a judici, en el qual Grup 100%, com a acusació particular, demanarà quatre anys de presó per a cadascun dels acusats.

Tot i que el cas parteix de la querella de Grup 100%, la fiscalia no acusa Basiana i Ribas dels mateixos fets, sinó de les «diverses irregularitats» detectades per l'auditoria de la documentació confiscada. En concret, segons la fiscalia, els encausats «van incomplir l'obligació de dipositar al Registre Mercantil els comptes anuals i es van negar a facilitar la informació comptable als accionistes que els ho reclamaven». El període analitzat va del 2005 al 2009.

El ministeri fiscal detalla quatre tipus d'irregularitats. Una és «els préstecs d'interès preferent» que Ràdio i Televisió de Manresa va atorgar a empreses que també estaven representades per Lluís Basiana. Els préstecs tenien «un interès inferior al del mercat», la qual cosa perjudicava la resta de socis de l'empresa de comunicació manresana.

Concretament, el fiscal desgrana tres préstecs que el 2008 i el 2009 Ràdio i Televisió de Manresa va donar a tres empreses de Lluís Basiana: Eco Pujalt SL (per 75.000 euros), Disseny i Sostenibilitat SL (per 43.000 euros) i Espectacle i Publicitat SL (per 335.000 euros). En aquest últim cas, el fiscal especifica que no es van respectar els terminis d'amortització, els quals van ser compensats parcialment amb 122.000 euros a través de moviments comptables sense base. El fiscal també parla d'un préstec de 250.000 euros concedit a una empresa, Comunicació Efectiva Metropolitana SL, que no està representada per cap dels acusats.

Un segon tipus d'irregularitat són els «autocontractes» de prestació de serveis entre les diferents empreses de Basiana «per al seu benefici», segons el fiscal, que recorda que aquestes empreses «no tenen la mateixa composició de socis» i, per tant, una part es podrien veure perjudicada. El fiscal cita contractes entre RTVM i Disseny i Sostenibilitat per serveis com direcció financera, assessorament i neteja d'oficines.

Les altres dues irregularitats són, d'una banda, pagaments no justificats per valor de 215.000 euros i, de l'altra, la simulació de solvència de Ràdio Ciutat de Manresa SL, inclosa en el mateix entramat. Per tot plegat, el fiscal demana tres anys de presó per a Basiana i Ribas i que retornin a Ràdio i Televisió de Manresa les quantitats que determini la sentència.