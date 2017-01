El jutge del 'cas Nadia' assumeix també la causa per explotació sexual

El jutge del 'cas Nadia' que investiga els pares de la nena per estafa ha assumit també, en un procediment a part, la nova causa contra Fernando Blanco i Marga Garau pels delictes d'exhibicionisme, provocació i explotació sexual. El deganat ha decidit que sigui el mateix jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell qui investigui les desenes de fotografies "de contingut sexual" trobades pels Mossos d'Esquadra al llapis de memòria del pare, Fernando Blanco. Segons l'advocat del matrimoni, tant ell com la seva dona, Marga Garau, van assegurar en la declaració judicial de divendres passat que són fotografies "familiars normals". L'advocat, Alberto Martín, va explicar que les fotografies que s'estan investigant estan fetes entre el 2008 i el 2011, quan la família vivia a la Biniali, a Mallorca.

Tots dos van explicar que les fotografies que els Mossos d'Esquadra van trobar al llapis de memòria estan fetes en el marc d'un àmbit "familiar, personal i natural" i amb l'objectiu de "fer seguiment de la pell la nena", segons va dir l'advocat de la parella. Segons la seva opinió, les fotografies "no són pornogràfiques" tot i que va reconèixer que es tracta de qüestions de caràcter "subjectiu". "Hi ha fotografies que per una persona poden ser normals i a una altra li poden semblar pornogràfiques", va dir.

El mateix jutjat també investiga Blanco i Garau, en una causa a part, per estafa, per haver presumptament recaptat 918.000 euros en donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques de la menor i finalment no s'haurien dut a terme. D'aquesta quantitat se n'haurien gastat prop de 600.000 euros.