La jutge reclama una fiança de 2,24 milions d'euros a Ribas i Basiana

La magistrada del Jutjat d´Instrucció 4 de Manresa, que ha portat la investigació el cas, ha ordenat als dos socis acusats, Lluís Basiana i Ignasi Ribas, que dipositin una fiança de 2.249.000 euros per pagar possibles responsabilitats civils en cas de condemna.

Així ho estipula en la seva resolució judicial, datada del 20 de desembre passat, en què eleva el cas a judici. Es tracta de la mateixa quantitat que l´acusació particular, Grup 100% Comunicació, reclama per ser indemnitzada.

En cas que Basiana i Ribas no facin efectiva aquesta fiança, la jutge demana que «se´ls embarguin els béns suficients per cobrir aquesta suma». Segons afegeix, en cas que els acusats no disposin de prou propietats, «s´haurà d´acreditar la seva insolvència». Fonts de Grup 100% van explicar ahir que aquesta setmana reclamaran l´embargament, ja que, segons afegeixen, els dos acusats no han fet efectiva la fiança.

La denúncia de Grup 100%,que va encetar el cas, va ser interposada l´any 2008, tot i que va estar aturada al jutjat fins al 2012. En el seu escrit acusatori, Grup 100% imputa un delicte societari als altres dos socis de Ràdio i Televisió de Manresa, Lluís Basiana i Ignasi Ribas, i els reclama els diners que entén que li pertoquen pels ingressos rebuts entre el 2006 i el 2012, pels contractes amb Intereconomía i amb la cadena Canal Català de televisió, així com els que preveia cobrar els anys 2013 i 2014.

La suma reclamada és de 2.249.000 euros, que ara la jutge demana als acusats que interposin com a fiança. La majoria de diners, segons la querella, correspondria als ingressos rebuts pel contracte amb Intereconomía, emissora ultraconservadora que va poder emetre a Catalunya gràcies a una freqüència cedida per RTVM. Fonts de l´empresa denunciant, Grup 100%, però, afegeixen que presentaran una nova querella per les quantitats posteriors que Intereconomía, segons asseguren, ha continuat pagant a Ràdio i Televisió de Manresa.

La querella va motivar el 2012 la imputació dels dos socis pel presumpte delicte societari, però no va ser fins al 2015 que la jutge va ordenar l´escorcoll judicial a les empreses. Aquesta demora judicial ha afavorit ara que la fiscalia, en el seu escrit d´acusació, prevegi per als dos acusats un atenuant de dilacions indegudes. En cas contrari, hauria demanat una pena de presó lleugerament superior als tres anys, que és la que ha acabat reclamant. La petició de l´acusació particular de Grup 100% és de quatre anys.

Un dels acusats, Lluís Basiana, era conegut darrerament perquè va impulsar el projecte fallit del dipòsit de residus de Sant Mateu de Bages, que va ser paralitzat per la justícia i per la Generalitat.