Set de cada deu conductors que han perdut punts han patit trastorns

El 70% de les persones que participen en els cursos de recuperació de punts del permís de conduir han patit en algun moment de la seva vida un trastorn psicopatològic. Així ho conclou l'estudi "Psicopatologia i violacions de trànsit en persones que han perdut el permís de conduir", realitzat pel grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de l'Hospital de la Vall d'Hebron Institut d'Investigació, liderat pel doctor Sergi Valero.

L'objectiu del treball era determinar les disfuncions psicopatològiques a la població que ha demostrat conductes de risc al volant, i en aquest es van analitzar 400 casos de persones que havien perdut tots els punts del carnet de conduir. L'estudi ha estat realitzat amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, informa Vall d'Hebron en un comunicat.

El doctor Valero ha indicat que el resultat de la investigació constata que "la pèrdua del permís de conduir es multiplica en aquells casos amb càrrega clínica prèvia". El 60% de les persones que passen pels cursos per recuperar els punts tenen o han tingut problemes amb el consum de substàncies, sobre tot alcohol.

A aquesta situació, cal afegir un elevat grau de comorbilitat (presència d'un o més trastorns o malalties, a més de la malaltia o trastorn primari), ja que el 43% d'aquestes persones reben un diagnòstic psiquiàtric d'un altre tipus.

Valero ha precisat que és rellevant el nombre de persones amb Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) en els cursos per recuperar els punts del permís de conduir i és entre quatre i cinc vegades més alt que entre la població general. D'aquestes persones, tres de cada quatre presenten una segona patologia, gairebé sempre l'abús o dependència de l'alcohol.

El psiquiatre conclou que "el trastorn psiquiàtric és el gran oblidat" en aquests cursos i ha considerat que la solució no és policial, pel que demana reorientar els cursos.

Segons el seu parer, haurien d'introduir-se mesures legals per fer una avaluació psiquiàtrica dels assistents reincidents en els cursos, per poder detectar si pateixen algun trastorn, encara que ha reconegut que la competència per a aquests canvis és de l'Estat i no de Catalunya. Aquest avaluació permetria destinar recursos psiquiàtrics i afrontar un dels principals elements que provoquen la reincidència, ha afegit.