Els Bombers treballen per apagar un petit foc de vegetació, al Bruc

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen des de 2/4 de 7 d'aquest matí de dimecres en un petit incendi de vegetació que s'ha declarat al Bruc. Les flames afecten una zona molt propera de l'A2, a l'alçada del quilòmetre 569, tot i que de moment, no cal tallar la via ni hi ha cap incidència de trànsit relacionada amb el foc, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).