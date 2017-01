L´onada de fred deixa una mínima de -21,6 a Das i de -7 a Manresa

Els termòmetres s'han desplomat de manera molt acusada aquest dimecres al matí al conjunt de la Catalunya Central, i ho han fet especialment a la Cerdanya, on el municipi de Das (a 1.097 metres d'alçada) ha registrat una mínima -21,6, quedant-se només a un grau del seu rècord històric, que va ser el 25 de desembre de l'any 2001, quan el mercuri va caure fins als -22,6 ºC. La temperatura ha estat aquest matí, al conjunt de Catalunya entre 8 i 10 graus més freda que ahir a la mateixa hora, amb valors semblants als registrats l'any 2012.

Al conjunt de la Cerdanya i del Berguedà s'han registrat temperatures de rigorossísim hivern, amb valors que a Castellar de N'Hug han estat de -9,4 i Gisclareny -5,5. A la Cerdanya trobem temperatures extremes com la Puigcerdà, -13,9; i a cotes més altes, a Malniu, -9,7; a la Seu d'Urgell -10. Al Solsonès el mercuri també ha tocat fons, amb valors de -8 a Lladurs i de -7 graus a Pinós.

Al Bages s'han registrat igualment temperatures molt baixes, amb -10 a Cardona, -8 tant al Pont de Vilomara com a Artés, i -5 a Castellnou de Bages. En cotes més altes, com Montserrat, en canvi, la caiguda no ha estat tan intensa, i la temperatura a 2/4 de 9 era de -3. Al Moianès, les mínimes han caigut també notablement, amb valors d'entre -6 i -10.

A l'Anoia, s'han registrat valors de -8 a Òdena, -7 a la Llacuna i -3 als Hostalets de Pierola; i al Baix Llobregat nord, el mercuri ha caigut fins als -7 a Vacarisses i -3 a Martorell.