A judici per entabanar dos bagencs amb l´estafa dels bitllets tintats

El Jutjat Penal 1 de Manresa celebrarà la setmana que ve el judici contra tres homes acusats d'haver intentat ensarronar dos propietaris de restaurants del Bages amb la que es coneix com l'estafa dels bitllets tintats: demanar diners en efectiu a les víctimes per aconseguir suposadament convertir en bitllets autèntics uns papers tintats de negre, gràcies a l'aplicació d'un líquid especial. La fiscalia els acusa d'un delicte continuat d'estafa en grau de temptativa (ja que no van aconseguir en cap cas el seu propòsit) i els demana, a cadascun, deu mesos de presó.

Els tres processats, que van ser detinguts l'any 2010 a Manresa, són dos veïns de Puigcerdà, Gerard Mon M. A. i Achille B. B., i un veí de Madrid, Antoine E. E., tots tres de nacionalitat camerunesa. De fet, aquest tipus d'estafa, que va començar a proliferar fa uns quants anys, sol ser comesa per persones procedents d'Àfrica.

Les dues víctimes del Bages van ser dos propietaris de restaurants de Sallent i Manresa que acabaven d'anunciar que pretenien traspassar els seus negocis.

Els presumptes estafadors van anar a visitar-los aparentant ser homes de negocis. Segons la fiscalia, els explicaven que tenien un familiar ric al Camerun, tancat a la presó per corrupció. Segons afegien, per poder treure els diners del país, s'havien vist obligats a tintar els bitllets. Perquè recuperessin el color original, només ho podien fer barrejant-los amb diners autèntics i tirant-hi un líquid especial. Així, deien, els bitllets bons traspassarien la coloració als altres, que recuperarien l'aspecte.

En realitat, els suposats diners tintats de negre eren simples papers tenyits de negre, sense cap valor. Els acusats, segons la fiscalia, proposaven a cada víctima que els prestessin 15.000 euros en efectiu per barrejar-los amb els bitllets tintats, aplicar-los un líquid especial i tancar-los en una caixa forta durant un temps, ja que, segons deien, calien uns quants dies per fer tot el procés de coloració. Per guanyar-se la confiança, oferien a les víctimes la custòdia de la caixa forta, que ells passarien a recollir al cap d'uns dies, moment en què pretenien endur-se tots els diners autèntics.

Per fer creïble el seu mètode, els acusats destenyien davant de les víctimes un dels bitllets tintats de negre amb el líquid especial. En aquest cas, es tractava d'un fals bitllet de 50 euros que prèviament havia estat pintat de negre.

L'amo del restaurant de Manresa, però, quan es va quedar la caixa forta, va avisar els Mossos, que va detenir els acusats el dia que hi van anar a recollir els diners.