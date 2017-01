L'Ajuntament de Manresa allotja dues persones sense sostre a l'alberg de la policia

L'onada de fred ha fet que l'Ajuntament de Manresa, en coordinació amb la Policia Local, hagi extremat l'alerta per avisar persones en situació de vulnerabilitat i aquesta nit de dimarts a dimecres ha allotjat dues persones sense sostre a l'alberg de la Policia Local, a la Florinda. Es tracta, segons han detallat fonts municipals, de dues persones passavolants que es van presentar ahir, a les 12 de la nit, a la Florinda i que s'hi van quedar a dormir. Segons les mateixes fonts, aquestes dues persones no viuen a Manresa ni hi estan estan empadronades, simplement estaven de pas, per la qual cosa, van manifestar que marxarien de l'alberg aquest mateix matí de dimecres.

D'altra banda, el consistori també ha intensificat durant aquest període de fred intens, les trucades realitzades a persones amb teleassistència, a les quals els han anat recordant els consells bàsics per passar de la millor manera aquest episodi i evitar situacions de risc.

El servei de Manteniment disposa de 15 tones de sal de desgel, que ja es van utilitzar a principis de setmana a la zona esportiva del Congost (a la corba del gas), on també s'hi va reforçar la senyalització de perill de gel. En aquest sentit, avui, un vehicle de manteniment ha sortit a fer inspeccions preventives i ha tirat sal altre cop a la corba del gas, entre la plaça Mil·lenari i la zona esportiva del Congost. D'altra banda, a mig matí hi ha hagut un avís per fuita d'aigua d'una casa particular a la plaça Bages i el servei de Manteniment hi ha anat per retirar el gel que s'havia format.