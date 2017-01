El Meteocat espera mínimes d'entre -5 i -10 graus a la Catalunya Central

El fred siberià s'accentuarà avui i demà malgrat que lluirà el sol. S'esperen temperatures mínimes d'entre -14 i -9 graus al Pirineu; d'entre -10 i -5 graus a la Catalunya Central i a la resta de l'interior; entre -7 i -2 graus al prelitoral i entre -4 i 1 graus al litoral.

Dimarts la jornada ja va estar marcada pel descens acusat de la temperatura a tot arreu. Al matí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Gisclareny, per exemple, s'havien arribat als -8,6 graus; a Puigcerdà, als -7,7; i a Das, als -7,6. Als llocs més elevats del Pirineu, es van registrar les mínimes més baixes des de l'any 2012, amb gairebé -20º i una sensació tèrmica de -30º pel vent. La mínima d'àmbit català era a a 2/4 d'11 del matí, amb els -10,8 graus del puig Sesolles (1.668 metres).

Pel que fa a la nevada caiguda aquests dies al Pirineu, el Servei Meteorològic va informar que entre divendres i dilluns s'ha acumulat més d'un metre de neu nova en les cotes altes del Pirineu occidental.

A les cotes altes de la Cerdanya, s'han acumulat 87 centímetres i, a la plana, el gruix de neu ha superat els 20 centímetres. Per tant, no hi nevava tant des del 8 de març de 2009, fa més de set anys.

L'Ajuntament de Puigcerdà va haver d'utilitzar dimarts camions de gran tonatge i màquines excavadores per retirar la neu caiguda dilluns, que va deixar més de 30 centímetres a la capital cerdana. Les tasques de neteja es van veure accelerades per les glaçades.

L'alcalde, Albert Piñeira, va explicar que es van contractar quatre empreses externes perquè es fessin els treballs el «més aviat possible». Així mateix, l'alcalde va assegurar que «dilluns es van tirar 54 tones de potassa, aquest dimarts al matí unes 27 tones i probablement s'acabarà el dia havent tirat més de 50 tones també».

Aquest dimarts, totes les escoles de Puigcerdà van estar tancades com a mesura preventiva, com altres centres educatius de la comarca. És previst que aquest dimecres les classes retornin a la normalitat.

La predicció per a avui indica que dominarà l'ambient assolellat i que la nevada del Pirineu anirà a menys fins a desaparèixer. El vent encara bufarà fort fins a la nit, especialment al Pirineu i al Prepirineu. Dimarts, el santuari de Queralt va registrar una de les ratxes màximes de vent més altes del país: 127 quilòmetres per hora.