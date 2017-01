Destitueixen el manresà Quirze Font de l´hospital d´Andorra per irregularitats

El consell directiu del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), l'òrgan que gestiona els serveis sanitaris del Principat d'Andorra, ha destituït l'economista manresà Quirze Font Pla del càrrec de director econòmic i de recursos generals que ocupava des de l'agost de l'any 2013. Font està presumptament implicat en la comissió de tot un seguit d'irregularitats denunciades pel Tribunal de Comptes i la intervenció general del govern andorrà i que està investigant la fiscalia general del petit país pirinenc.

Les anomalies, que per ara l'executiu d'Andorra només ha circumscrit en l'àmbit administratiu, tenen com a epicentre l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, joia de la corona dels equipaments mèdics del Principat. El SAAS ocupa un miler de persones.

Font va rebre la comunicació de la destitució aquest dilluns, després de moltes setmanes de debat sobre com s'havia de formalitzar la seva sortida de l'organisme sanitari i d'un important estira-i-arronsa polític. L'economista manresà, de 60 anys i que fa dues dècades que és a Andorra (on va aterrar després d'uns mesos d'ocupar la gerència de la cooperativa alimentària CAD), ja havia ostentat el mateix càrrec del qual se l'ha fet fora ara entre el 1996 i el 1999. I llavors també en va marxar de forma controvertida. Després d'una dècada llarga al sector privat, l'arribada al poder governamental andorrà de la formació Demòcrates d'Andorra (DA), va fer tornar Font, proper a l'actual ministre de Finances, Jordi Cinca, a l'ens que s'encarrega de dirigir l'atenció sanitària del país.

El ministre de Salut andorrà, Carles Álvarez, va confirmar ahir l'acomiadament de Quirze Font i va mirar de treure ferro a la polèmica que l'envolta. De fet, al manresà se li aplica la figura de l'acomiadament no causal «com no podia ser d'una altra manera vistos els informes jurídics corresponents». Això implica que el gestor econòmic sanitari ha percebut una indemnització d'uns 70.000 euros, ja que encara li restaven tres anys de contracte. El titular ministerial ha justificat la sortida del manresà de la cúpula de l'hospital d'Andorra pel fet que el director general de la institució, el doctor Josep Maria Piqué -que curiosament va néixer a Manresa el 1951 i té vincles encara a Calaf-, «va manifestar els seus dubtes sobre la forma d'actuar i la relació amb el senyor Font».

D'una manera o altra, l'economista ara destituït està immers en adjudicacions i compres sense realitzar els concursos públics cor-responents, en indemnitzacions que no pertocaven o en retribucions en espècie al personal del servei que no estan legalment contemplades. Informes encomanats pel govern i el SAAS consideren que hi ha irregularitats administratives clares i ja denunciades pel Tribunal de Comptes o la intervenció general andorrana. Els informes jurídics encomanats, però, no descartaven del tot que hi hagués hagut la comissió de delictes penals i davant les queixes de l'oposició parlamentària (i especialment del Partit Socialdemòcrata) el mateix executiu andorrà va portar el cas a la fiscalia, que està duent a terme les diligències corresponents.