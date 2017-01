Dotze anys de presó per al fals pastor evangèlic que va abusar de tres nenes a Collbató

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dotze anys de presó el fals pastor evangèlic de Collbató que va abusar sexualment de tres nenes en reiterades ocasions. Les víctimes vivien en habitatges propers de l'acusat, que aprofitava la confiança amb les famílies per quedar-se sol amb elles. L'home, Daniel Sensano Honrubia, de 67 anys d'edat, ja estava en presó provisional des del maig del 2015, quan es van descobrir els fets.

El primer cas el va patir una nena que vivia a prop de l'acusat entre el 2007 i el 2011, quan tenia entre 8 i 12 anys d'edat. El processat tenia una relació d'amistat amb els seus pares, amb qui compartia la fe evangèlica. De fet, ell es presentava davant del veïnat com a pastor d'aquesta religió.

En el marc d'aquesta relació entre les dues famílies, tant la víctima com els seus dos germans (un nen i una nena més petita) visitaven amb freqüència el domicili de l'acusat, que hi vivia amb la seva esposa i la seva mare. Molts dies, els tres germans menors d'edat quedaven sota la cura de l'acusat i de la seva esposa i fins i tot es quedaven a dormir a casa seva, amb el consentiment dels pares.

Aprofitant aquesta situació, Daniel Sensano intentava quedar-se sol en diverses ocasions amb la víctima, des que tenia 8 anys fins que va complir els 12, aproximadament. L'home li feia petons a la boca i li tocava els pits i les zones genitals. Ho feia per sobre de la roba i introduint-hi la mà per sota. L'acusat cometia els abusos en qualsevol estança de la casa, tant a l'exterior com fins i tot a l'habitació on la nena dormia amb els seus germans. La víctima no s'atrevia a impedir la seva actuació, ni a cridar ni a protestar, ni tampoc a explicar-ho als seus pares o a d'altres adults pròxims.

A partir del 2011, quan la nena ja va complir 12 anys, l'acusat va deixar d'abusar d'ella. No obstant això, uns anys després, entre el 2014 i el 205, va tornar a fer el mateix a dues nenes de 7 i de 8 anys que també vivien a prop d'ell. L'acusat els feia tocaments i petons a la boca quan les nenes anaven a casa seva per jugar amb els animals que l'home tenia al pati.

Aquestes dues menors, però, sí que van verbalitzar al seu entorn els abusos que rebien de l'home. La primera víctima, que aleshores ja tenia 15 anys, es va assabentar dels fets i també va confessar haver-ne estat víctima anys enrere. «Vaig decidir denunciar-ho llavors perquè no volia que aquest home fes mal a més nenes», va dir al jutge. Les dues nenes petites van ser explorades per psicòlegs, que van confirmar la veracitat dels fets.

En la sentència, el jutge dóna total credibilitat a la versió de les tres víctimes, tant a la declaració que va fer a judici la noia com les explicacions que van oferir les nenes més petites als psicòlegs.

En el judici, l'acusat va negar els fets i va intentar defensar-se amb arguments religiosos. «Jo sóc un home de fe, crec en Déu. No puc fer mal a cap persona, és una cosa que no cap a dins dels meus esquemes», i va assegurar que les tres menors «menteixen» i que, si diuen el que diuen, és perquè veuen «massa tele». L'home ara podrà presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia.