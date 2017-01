Mor una dona de 49 anys en un incendi en un pis, a Martorell

Una dona de 49 anys ha mort aquesta matinada de dijous després que hagi cremat part del seu pis a Martorell. Els Bombers de la Generalitat han estat avisats poc després de la 1 de la matinada per un particular que els alertava d'un incendi a l´interior d´un pis dúplex al carrer Revall, número 16-18 de Martorell. Els Bombers hi han desplaçat 4 dotacions.

El foc, que ha estat controlat en un primer moment amb extintors pels efectius de la Policia Local, ha afectat un sofà de l´interior del pis, sobre del qual s´ha localitzat la víctima mortal. Segons les primeres informacions es tracta d´una dona de 49 anys. Els Bombers han finalitzat l´extinció i han fet una inspecció de tot l´immoble. Un home de 49 anys ha resultat intoxicat lleu i ha estat traslladat pel SEM (Sistema d´Emergències Mèdiques) a l´hospital de Martorell. De moment i segons les primeres dades, els Mossos d'Esquadra apunten que no hi ha indicis de criminalitat, tot i que esperaran tenir els resultats de l'autòpsia per descartar-ho de manera definitiva.

Fins al lloc dels fets també s´hi han desplaçat 8 patrulles del cos de Mossos d´Esquadra, a més d´efectius de la Policia Local de Martorell i del SEM

El bloc on s'han produït els fets.