Els núvols frenen tímidament la caiguda de les temperatures

El efectes de l´onada de fred en la qual està immers el país no ha estat tan crus aquest dijous a primera hora del matí, com ahir. La presència de núvols i una massa d´aire una mica menys freda han fet que la temperatura no devallés d´una manera tan extrema a Catalunya i, els valors en la majoria de comarques de la Catalunya Central, són hores d´ara superiors a les recollides ahir al matí.

Al Bages, s´han registrat valors de -7,1 a Cardona (quan ahir era de -10), de -5 a Artés (ahir eren -8), de -4 al Pont de Vilomara (ahir, també hi havia -8) i de -3,5 a Castellnou de Bages (on ahir tenien -5 graus de temperatura).

A la Cerdanya els termòmetres han tornat a tocar fons i ha tornat a ser la comarca amb les temperatures més baixes de Catalunya, però sense batre rècords com ahir. A Das, on a l´aeròdrom ahir es va registrar una mínima de -21,6, avui el mercuri ha caigut fins al -18,3. A Puigcerdà (ahir amb -13,9), la temperatura d´aquesta primera hora del matí era de -10,9, valor molt semblant a la recollida a la Tosa d´Alp (-9,9), o a Malniu (-8,6). A Gislcareny, que ahir registrava -5,5 graus de temperatura, avui el mercuri tampoc ha baixat tant: -4,7.

Al Berguedà aquest matí s´han registrat -9,3 graus a Guixers, -6,2 a Castellar de N´Hug o -1 a la Quar; i al Solsonès, -5,4 a Solsona, -4,8 Pinós, i -9 al Port del Comte. A l´Alt Urgell trobem valors de -5,7 graus a Organyà i de -3,5 a Alinyà.

A l'Anoia, s'han registrat valors de -2,9 a la Llacuna; i al Baix Llobregat Nord, -0,4 a Castellbisbal i -3,5 a Vacarisses.