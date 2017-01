Els Bombers renoven els uniformes i vestiran de color mostassa

Els Bombers vestiran de color mostassa, com els de Califòrnia. El cos renovarà completament els equips de protecció individual i el mes que ve rebrà els 4.225 uniformes nous, en què Interior ha invertit 7.803.587 euros. Els uniformes suposen un canvi en la imatge corporativa del cos perquè s'ha optat pel color natural de les fibres del teixit i per deixar enrere el to bordeus. A més, els nous equips són més funcionals, ergonòmics i flexibles.