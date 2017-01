Els Bombers ajuden un grup de noies d'un vehicle atrapat a la neu, prop de la Molina

Un grup de noies que ahir cap a les 10 del vespre es dirigia en cotxe cap a la Molina, pel Coll de la Creueta, es van quedar atrapades a l'interior del vehicle, quan es trobaven a 11 quilòmetres de l'estació d'esquí. La nevada que queia i el vent que bufava a aquella hora va fer que el vehicle no pogués continuar la marxa, per la qual cosa, el grup va donar l'avís als Bombers. Mentre s'activava la grua per retirar el vehicle, un grup de Bombers voluntaris d'Alp van anar a rescatar les joves i les van acompanyar fins un hotel d'Alp. Un dels bombers, fins i tot, va poder retirar el cotxe de les afectades, conduint-lo ell mateix.

Fonts dels Bombers de la Generalitat, que no han pogut precisar de quantes noies es tractava, ha informat que les afectades són de fora de Catalunya.