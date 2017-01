Una dona resulta ferida en bolcar el seu cotxe a Artés

Una dona ha resultat ferida aquest divendres cap a 2/4 de 6 de matí en un accident de trànsit a la carretera B-431, al terme d'Artés. Segons han detallat fonts dels Bombers de la Generalitat, l'accident s'ha produït quan per causes que es desconeixen, el cotxe que conduïa la jove, ha bolcat, sense que s'hagi vist implicat en el sinistre cap altre vehicle. La noia, que ha pogut sortir del vehicle pel seu propi peu, ha estat atesa al lloc dels fets per personal de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Ha treballat al lloc dels fets, a banda del SEM, una dotació dels Bombers, qua han realitzat la desconnexió de les bateries i han netejat la calçada.