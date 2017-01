Més de 150 trucades al 112 per la fredorada

Durant l'episodi d'onada de fred, que va començar dimarts, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut un total de 152 trucades, 51 d'aquestes per assistències per fred intens i 50 més per caiguda arbres, branques o altres elements a causa del vent. A tot Catalunya, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha fet durant l'onada de fred un total de 10 assistències en via pública, i 16 la Creu Roja.